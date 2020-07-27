‏مصدر طبي عراقي: مقتل متظاهرين اثنين بعد مواجهات مع الشرطة في بغداد

الإثنين 27 يوليه 2020

كشف مصدر طبي عراقي وفقا لشبكة سكاي نيوز الإخبارية اليوم الإثنين، عن مقتل متظاهرين اثنين بعد مواجهات مع الشرطة في بغداد.



وأمس، وقعت صدامات حدثت بين متظاهرين وقوات الأمن المتواجدة في ساحة التحرير ببغداد بعدما أطلقت النار والغاز المسيل على مجموعة كانت تحرق الإطارات في الساحة لقطع الطريق.

وأوضح المصدر الأمني العراقى، أن المعلومات الأولية تشير إلى وقوع إصابات خلال هذه الصدامات.

Advertisements

وفى وقت سابق، كشفت مصادر طبية عراقية، عن مقتل متظاهر وإصابة 4 خلال تفريق القوات الأمنية لمتظاهرين بساحة التحرير في العاصمة بغداد.

وكشف مصدر أمني عراقي، قيام متظاهرين بقطع ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد بالإطارات المحترقة أمس الأحد، فيما أشار إلى أن القوات الأمنية أطلقت قنابل مسيلة للدموع لارجاع المتظاهرين.

وقال المصدر وفقا لـ السومرية نيوز، إن "العشرات من المتظاهرين قاموا، مساء أمس، بقطع ساحة التحرير وحرق الإطارات المحترقة فيها".

وأضاف المصدر أن "القوات الأمنية تطلق قنابل مسيلة للدموع بشكل متقطع في محاولة لارجاع المتظاهرين إلى التحرير"