شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة المصرية: تسجيل 479 حالة جديدة بـ"كورونا" و 48 حالة وفاة والان مع التفاصيل

الإثنين 27 يوليه 2020 أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أمس خروج 928 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 33831 حالة.

Advertisements وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان المصرية لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 479 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، لافتا إلى وفاة 48 حالة جديدة. وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 92062 حالة من ضمنهم 33831 حالة تم شفاؤها، و 4606 حالات وفاة.

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