شكرا لقرائتكم خبر عن 9 وفيات و1053 إصابة جديدة بكورونا في عٌمان والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم الاثنين تسجيل 9 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في السلطنة إلى 393 حالة. وذكرت الوزارة،أنه تم تسجيل 1053 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى أكثر من 77 ألف حالة، مضيفة أن 1729 مصابا تماثلوا للشفاء، ليتجاوز عدد المتعافين من الفيروس في السلطنة 57 ألفا.

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