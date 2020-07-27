شكرا لقرائتكم خبر عن انتقامًا لهيوستن.. الصين تزيل العلم الأمريكي عن القنصلية في تشنغدو والان نبدء بالتفاصيل

تسلمت السلطات الصينية مبنى القنصلية الأمريكية في مدينة تشنغدو جنوب غربي البلاد اليوم الاثنين، وتم إنزال العلم الأمريكي من على المجمع، بعد أن التزم موظفو القنصلية بالموعد النهائي الذي حددته بكين لوقف جميع العمليات وإخلاء المبنى. وكانت بكين قد حددت مهلة ثلاثة أيام للولايات المتحدة لإغلاق القنصلية، بعد أن أغلقت واشنطن القنصلية الصينية في هيوستن بولاية تكساس الأسبوع الماضي.

وقالت إدارة الحد من التسلح بوزارة الخارجية الصينية في بيان على منصة ويبو على الإنترنت: "دخلنا من المدخل الرئيسي واستلمنا (المبنى) بشكل لائق ومشرف".