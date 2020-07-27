كاني ويست يعتذر لكيم كارداشيان علناً: 'من فضلك سامحيني'

غرّد مغني الراب الأميركي كاني ويست معتذراً لزوجته كيم كارداشيان، نجمة تلفزيون الواقع، عن الهجوم الذي شنه عليها فى وقت سابق عبر حسابه على تويتر حيث كشف عن نيته الطلاق منها، وكشف عن أسرار تخص حياتهما الزوجية الخاصة.

وقال ويست في تغريدته: "أود أن أعتذر لزوجتي كيم لقيامي بإعلام أمراً خاصاً بيننا، لم أسترها مثلما سترتني، أريد أن أقول أنني أعرف أنني جرحتك. أرجوكِ سامحني شكراً لكِ على وجودك دائماً من أجلي". Advertisements واشتعلت خلال الأيام القليلة الماضية حرب كلامية بين كارداشيان وزوجها ويست، الذي ترشح كمستقل للانتخابات الرئاسية الأمريكية، ثم انسحب.

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