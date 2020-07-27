بالصور.. متظاهرون يقطعون طريقاً رئيسياً يربط بين محافظتين

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أقدمت متظاهرون في محافظة كربلاء، الاثنين، على قطع الطريق الرئيسي الرابط بين محافظتي بابل وكربلاء، احتجاجاً على تردي الطاقة الكهربائية، فيما هددوا بغلق محطة كهرباء الخيرات وجميع الطرق في قضاء الهندية.
وقال مراسل الخليج 365 في كربلاء إن متظاهرين من أهالي قضاء الهندية، قامواً صباح اليوم، بقطع الطريق الرئيسي الرابط بين محافظتي بابل وكربلاء بسبب سوء التيار الكهربائي.
وأضاف أن المتظاهرين أمهلوا الحكومة المحلية ٤٨ ساعة لتحسين واقع الكهرباء،وهددوا بغلق محطة الخيرات الكهربائية وجميع الطرق في قضاء الهندية.
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