بالصور: عجوز لم تقص شعرها منذ 64 عاماً... شاهدوا كم أصبح طوله

وحسب موقع "أوديتي سنترال"، تقول العجوز الفيتنامية إنها قصت شعرها لأول مرة عندما كان عمرها 19 عاما، وبعدها عانت صداعا شديدا، لدرجة أنها ذهبت إلى الطبيب طلبا للعالج. إلا أن العلاج الذي وصفه لها الطبيب لم يجد نفعا، واستمرت أعراض الصداع تلاحقها، لكنه بدأ يختفي رويدا رويدا عندما بدأ شعرها ينمو، ومنذ ذلك الحين امتنعت عن قص شعرها.

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وقالت: "منذ ذلك الحين توقفت عن قص شعري، ومع نموه تحسنت تدريجيا. لكن الغريب، عندما غسلت شعري، بدأ رأسي يؤلمني مرة أخرى. لذلك توقفت أيضا عن غسل شعري تماما منذ ذلك الحين". ومع نمو شعرها أمتارا على مدار سنوات، أصبح التحكم في شعر دينة أكثر صعوبة، لذلك جمعته في جراب سميك يبلغ طوله أكثر من 6 أمتار، ويتلوى حولها. ورغم أن الشعر الموجود على رأسها أصبح رمادي اللون مع تقدمها في السن، فإن بقية أجزائه الموجودة في الجراب لا تزال ذات لون بني، وهو ما يذكرها بـ"أيام الشباب"، على حد تعبيرها.