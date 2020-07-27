- 1/3
- 2/3
- 3/3
إلا أن العلاج الذي وصفه لها الطبيب لم يجد نفعا، واستمرت أعراض الصداع تلاحقها، لكنه بدأ يختفي رويدا رويدا عندما بدأ شعرها ينمو، ومنذ ذلك الحين امتنعت عن قص شعرها.
ومع نمو شعرها أمتارا على مدار سنوات، أصبح التحكم في شعر دينة أكثر صعوبة، لذلك جمعته في جراب سميك يبلغ طوله أكثر من 6 أمتار، ويتلوى حولها.
ورغم أن الشعر الموجود على رأسها أصبح رمادي اللون مع تقدمها في السن، فإن بقية أجزائه الموجودة في الجراب لا تزال ذات لون بني، وهو ما يذكرها بـ"أيام الشباب"، على حد تعبيرها.
ولا يزال شعر دينة ينمو بمعدل حوالي 10 سنتيمترات في السنة، ورغم أنه قد لا يحطم أبدا الرقم القياسي في موسوعة غينيس لأطول شعر في العالم، فإنه لا يزال مثيرا للإعجاب.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: عجوز لم تقص شعرها منذ 64 عاماً... شاهدوا كم أصبح طوله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.