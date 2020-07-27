علاوي: على الحكومة ردع قوات القمع وحماية المتظاهرين السلميين

دعا رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم الاثنين، الحكومة إلى "ردع قوات القمع" وحماية المتظاهرين السلميين، والكشف عن "قتلة" المتظاهرين "كما تم الكشف عن خاطفي الناشطة الألمانية"، هيلا ميفيس.

وقال علاوي في تغريدة على موقع (تويتر): "كنا نأمل بالكشف عن قتلة المتظاهرين السلميين وحماتهم، ومحاكمتهم محاكمة علنية، ففوجئنا بقوات القمع وهي تسيل دماءهم من جديد وكأنها تريد اعادة ذات المشاهد السابقة".



‫وأضاف علاوي، أن "على الحكومة ردع تلك القوات وحماية المتظاهرين السلميين والكشف عن اولئك القتلة كما تم الكشف عن خاطفي الناشطة الالمانية".



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