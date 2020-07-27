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لاعبو نادي أمانة بغداد يجرون فحوصات طبية استعداداً للدوري الممتاز

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2020-07-27 | 11:06

لاعبو نادي أمانة بغداد يجرون فحوصات طبية استعداداً للدوري الممتاز

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أجرى نادي أمانة بغداد الرياضي، صباح اليوم الاثنين، فحص المسحة الطبية للكشف عن فايروس ، في احدى القاعات في مقر وزارة الشباب والرياضة المعدة لهذا الغرض.
وخضع جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للفحص.

ويأتي ذلك الإجراء ضمن الخطوات العملية الاحترازية من فيروس كورونا الجديد قبل انطلاقة تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، استعدادا للموسم الكروي 2020 / 2021، كما وفرت الهيئة الادارية للنادي الاشتراطات الصحية قبل عودة اللاعبين للوحدات التدريبية، من حيث تهيئة البيئة والوقاية بتوفير المعقمات والمطهرات.


فيما تواصلت إدارة الفريق مع اللاعبين وأعضاء الأجهزة المساندة لتوعيتهم من خلال ترك مسافة كافية بين اللاعبين أثناء التمارين وعلى دكة البدلاء وقاعة الاجتماعات.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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