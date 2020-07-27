لاعبو نادي أمانة بغداد يجرون فحوصات طبية استعداداً للدوري الممتاز

وخضع جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للفحص.

ويأتي ذلك الإجراء ضمن الخطوات العملية الاحترازية من فيروس كورونا الجديد قبل انطلاقة تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، استعدادا للموسم الكروي 2020 / 2021، كما وفرت الهيئة الادارية للنادي الاشتراطات الصحية قبل عودة اللاعبين للوحدات التدريبية، من حيث تهيئة البيئة والوقاية بتوفير المعقمات والمطهرات.



فيما تواصلت إدارة الفريق مع اللاعبين وأعضاء الأجهزة المساندة لتوعيتهم من خلال ترك مسافة كافية بين اللاعبين أثناء التمارين وعلى دكة البدلاء وقاعة الاجتماعات.