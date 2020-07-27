2020-07-27 | 11:06
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أجرى نادي أمانة بغداد الرياضي، صباح اليوم الاثنين، فحص المسحة الطبية للكشف عن فايروس كورونا، في احدى القاعات الرياضية في مقر وزارة الشباب والرياضة المعدة لهذا الغرض.
ويأتي ذلك الإجراء ضمن الخطوات العملية الاحترازية من فيروس كورونا الجديد قبل انطلاقة تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، استعدادا للموسم الكروي 2020 / 2021، كما وفرت الهيئة الادارية للنادي الاشتراطات الصحية قبل عودة اللاعبين للوحدات التدريبية، من حيث تهيئة البيئة والوقاية بتوفير المعقمات والمطهرات.
فيما تواصلت إدارة الفريق مع اللاعبين وأعضاء الأجهزة المساندة لتوعيتهم من خلال ترك مسافة كافية بين اللاعبين أثناء التمارين وعلى دكة البدلاء وقاعة الاجتماعات.
كانت هذه تفاصيل خبر لاعبو نادي أمانة بغداد يجرون فحوصات طبية استعداداً للدوري الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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