زوجة تعذب زوجها حتى الموت قبل يوم من زفافه على أخرى

وأكد تقرير المستشفى أن المتوفي كان يعاني من نزيف داخلي بالمخ، وتجمعات دموية بفروة الرأس نتيجة اصتدامه بجسم صلب، وعدم وجود حركة في الأطراف السفلية.
وأضافت "ذهب أشقاؤه إلى شقته خوفا من أن يكون حدث له أي شئ فوجدوا الباب مفتوحا ومحتويات الشقة مبعثرة وظنوا في البداية أنه تعرض للسرقة إلا أنهم لم يجدوه وظلوا يبحثوا عنه حتى عثروا عليه بمسقط البيت عاريا وبه إصابات وحالته حرجه فنقلوه للمستشفى وبعد أن أفاق أخبرنا قبل وفاته بأن زوجته وشقيقها، سحلوه وجردوه من ملابسه ثم جرجروه من الدور الثاني حتى المسقط واعتدوا عليه بالضرب ثم تركوه بالمسقط عاريا".
وتمكنت مباحث منية النصر من القبض على كل من الزوجة وشقيقها ونفوا ارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.
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