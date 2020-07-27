هذا سبب ابتعاد الأمير هاري وميغان عن العائلة... كتاب يكشف الحقيقة!

اذ يزعم الكتاب الذي ألف من دون مشاركة هاري وميغان، أن حفيد ملكة بريطانيا شعر بإهانة عندما نصحه شقيقه الأمير وليام بقضاء "الوقت الذي تحتاجه للتعرف على هذه الفتاة" عندما كان يواعد ميغان ماركل واعتبر النصيحة "تعالياً" من شقيقه.وقالت صحيفة "صنداي تايمز" إن الكتاب يوثق نقلاً عن مصادر، الوقت الذي كان فيه هاري وميغان يتواعدان بينما كان وليام يريد التأكد من أن نوايا الممثلة الأميركية سليمة.

وفي سياق متّصل، نأى هاري وميغان بنفسيهما عن الكتاب الذي يحمل عنوان "Finding Freedom" أي "البحث عن الحرية"، وأكّدا إنه لم تتم مقابلتهما لكتابة السيرة التي تنشرها صحيفتا "التايمز" و"صنداي تايمز" على أجزاء ولم يقدما أي مساهمات فيها.

