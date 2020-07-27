صحيفة: "مسبار الأمل" هو أمل العرب بتأكيد قدرتهم على الدخول إلى عالم صناعة الفضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020

أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، إن "مسبار الأمل" حظي بمتابعة فاقت 1.5 مليار إنسان في العالم عبر وسائل الإعلام المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي، عكست مدى التناغم والتعاون بين مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام المحلية في التعبير تماماً عن فحوى الرسالة الإماراتية لهذا المشروع الفضائي الاستثنائي، والتي تجسدت قولاً وفعلاً تحت عنوان «الأمل».



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وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الاثنين، أن المسبار هو أمل العالم والبشرية في التوصل إلى معلومات هي الأولى من نوعها حول كوكب المريخ، وإتاحتها للمجتمع العلمي للبناء عليها، انطلاقاً من نهج الإمارات القائم على إحداث التنمية والبناء، وتوظيف الإمكانات والقدرات، وإعلاء قيم العطاء والتعاون في سبيل تذليل التحديات التي تواجه المجتمع الإنساني.

وتابعت المسبار هو أمل العرب بتأكيد قدرتهم على الدخول إلى عالم صناعة الفضاء، ووجود الكفاءات بين الشباب العربي المبدع الذي وفرت له الإمارات حواضن علمية وتقنية، وفسحت له المجال لاستثمار طاقاته عبر مبادرات عديدة طالت مختلف المجالات، وشكلت إلهاماً لشريحة واسعة منه في عالمنا العربي.

وأكدت في ختام افتتاحيتها أن المسبار هو أمل الوطن في إعداد كوادر بشرية وطنية ضمن برنامج شامل لاستكشاف الفضاء، وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة بالريادة في المنطقة والعالم في هذا المجال، وفق استراتيجية واضحة المعالم، وخطى تستشرف المستقبل، وتستثمر في العلم والإنسان، وتصقل إمكانات شباب الإمارات الذين أثبتوا للعالم استعدادهم لرحلة الإنجاز للخمسين عاماً المقبلة.