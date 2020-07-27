الجيش الليبي: تركيا استغلت الهدنة لجلب مزيد من المرتزقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن تركيا استغلت فترة وقف إطلاق النار في جلب المزيد المرتزقة ووسائل تدمير الأراضي الليبية.



وأضاف المسماري أن تركيا تستخدم أسلحة أمريكية مثل دبابات M-16 ومنظومات دفاع جوي هوك.. وفق العين.

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واستهدف سلاح الجو بالجيش الليبي، مساء الأحد، عددا من الدبابات والآليات العسكرية التابعة للمليشيات بعد تحركها في محيط منطقة الوشكة، غرب سرت، وفق مصادر عسكرية ليبية.

وأوضحت المصادر أن سلاح الجو نجح في تدمير الدبابات والآليات العسكرية بضربات مركزة.

ولم تكشف المصادر عن أعداد القتلى في صفوف المليشيات الموالية لتركيا التي تم استهدافها، إلا أنها أكدت أن التحرك كان سريا وبأعداد كبيرة