- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حفتر ورئيس الاتحاد الأفريقي يبحثان إرهاب تركيا في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
بحث القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، الإثنين، مع سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا تدخلات تركيا السلبية في الشأن الداخلي الليبي .. وفقا للعين.
جاء ذلك في اتصال هاتفي تناول أهم القضايا على الساحة الليبية.
كما استعرض حفتر وسيريل رامافوزا، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، خلال الاتصال، إرسال تركيا لآلاف المرتزقة والإرهابيين من شمال سوريا إلى غرب ليبيا مما يهدد المنطقة ويغذي التطرف والإرهاب.
كما تناولت المباحات دور الاتحاد الأفريقي في رعاية العملية السياسية والتأكيد على دعم الحوار الليبي الليبي بعيداً عن الأطراف الداعمة للإرهاب لضمان إرساء قواعد السلام والأمن في ليبيا والقارة الإفريقية.
والأحد، أجرى رئيس جنوب أفريقيا، ورئيس الاتحاد الأفريقي، اتصالا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تناول استعراض آخر المستجدات الخاصة بالملف الليبي.
وتبادل الرئيسان الرؤى حول كيفية تفعيل مفاوضات التسوية السياسية في إطار مسار برلين ومبادرة إعلان القاهرة سعياً لتقويض مخاطر الإرهاب، والمليشيات المسلحة والتدخلات الخارجية التي باتت تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.
ورغم التزام الجيش الليبي بتعهداته الدولية وقرار وقف إطلاق النار المنبثق عن إعلان القاهرة، إلا أن المليشيات الموالية لتركيا والمرتزقة السوريين لا يزالون يحشدون قواتهم للهجوم على تمركزات الجيش الليبي شرقي مصراتة غربي سرت.
كانت هذه تفاصيل خبر حفتر ورئيس الاتحاد الأفريقي يبحثان إرهاب تركيا في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.