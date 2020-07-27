حفتر ورئيس الاتحاد الأفريقي يبحثان إرهاب تركيا في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

بحث القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، الإثنين، مع سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا تدخلات تركيا السلبية في الشأن الداخلي الليبي .. وفقا للعين.



جاء ذلك في اتصال هاتفي تناول أهم القضايا على الساحة الليبية.

كما استعرض حفتر وسيريل رامافوزا، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، خلال الاتصال،‏ إرسال تركيا لآلاف المرتزقة والإرهابيين من شمال سوريا إلى غرب ليبيا مما يهدد المنطقة ويغذي التطرف والإرهاب.

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كما تناولت المباحات دور الاتحاد الأفريقي في رعاية العملية السياسية والتأكيد على دعم الحوار الليبي الليبي بعيداً عن الأطراف الداعمة للإرهاب لضمان إرساء قواعد السلام والأمن في ليبيا والقارة الإفريقية.

والأحد، أجرى رئيس جنوب أفريقيا، ورئيس الاتحاد الأفريقي، اتصالا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تناول استعراض آخر المستجدات الخاصة بالملف الليبي.

وتبادل الرئيسان الرؤى حول كيفية تفعيل مفاوضات التسوية السياسية في إطار مسار برلين ومبادرة إعلان القاهرة سعياً لتقويض مخاطر الإرهاب، والمليشيات المسلحة والتدخلات الخارجية التي باتت تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.

ورغم التزام الجيش الليبي بتعهداته الدولية وقرار وقف إطلاق النار المنبثق عن إعلان القاهرة، إلا أن المليشيات الموالية لتركيا والمرتزقة السوريين لا يزالون يحشدون قواتهم للهجوم على تمركزات الجيش الليبي شرقي مصراتة غربي سرت.