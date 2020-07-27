شكرا لقرائتكم أسعار الذهب تحطم الأرقام القياسية وتخترق 1944 دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واصل الذهب ارتفاعاته في ظل القلق حول تعافي الاقتصاد العالمي وتوتر العلاقات الأميركية الصينية، ليسجل مستويات قياسية لم يسجلها سابقا، مدعوما بتراجع الدولار وإقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة.
ووصل سعر الذهب فجر اليوم إلى 1944 دولاراً للأونصة ليتراجع بعدها دون هذه المستويات، عند 1930 دولار للأونصة.
ومع هذه المكاسب، تعلو أصوات المحللين الذين توقعوا أن يتجاوز المعدن الأصفر قريبا مستويات الألفي دولار.
ارتفاعات الذهب تأتي فيما يكافح المسؤولون حول العالم موجة ثانية قد تكون بدأت بالفعل من الإصابات بفيروس كورونا مع ارتفاعها عالميا.
فقد ذكرت السلطات الصينية أن عدد الإصابات المحلية بلغ أعلى مستوى له منذ السيطرة على الوباء في ووهان قبل أربعة اشهر.
وارتفعت الحالات أيضا في كل من ولاية فيكتوريا الأسترالية وفيتنام بالإضافة إلى ظهور الوباء في كوريا الشمالية.
وقد أعادت الحالات الجديدة في إسبانيا الفوضى لسوق السفر من جديد، بعد مطالب من عدد من الدول كبريطانيا بإخضاع السياح العائدين لحجر صحي لمدة أسبوعين.. في المقابل تراجعت موجة الإصابات الجديدة في ولايات فلوريدا وأريزونا وتكساس أعلى إصابات محلية بكورونا منذ 4 أشهر.
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