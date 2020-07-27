شكرا لقرائتكم سويسرا: إتمام أول صفقة مع إيران عبر قناة لتجارة المواد الإنسانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت حكومة بيرن، اليوم الاثنين، إن شركة أدوية سويسرية أكملت أول معاملة في إطار قناة جديدة لتجارة المواد الإنسانية مع إيران.

وبدأت قناة ‭‭)‬‬الترتيب السويسري لتجارة المواد الإنسانية‭‭(‬‬ الخاصة بتوصيل المواد الغذائية والدواء إلى إيران إجراء عمليات تجريبية في يناير/كانون الثاني، لتساعد في تزويد الشعب الذي يعاني من المصاعب بالسلع السويسرية، دون انتهاك العقوبات الأميركية.

وقالت أمانة الشؤون الاقتصادية في رسالة بالبريد الإلكتروني "نود التشديد على أن تفعيل الترتيب السويسري لتجارة المواد الإنسانية يمضي قدما.

وأضافت أنه "تمت الموافقة بالفعل على عدد من الشركات وسيتبعها المزيد من الشركات. من المتوقع تنفيذ تعاملات أخرى قريبا".