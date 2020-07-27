مستوطنون يهود يحرقون مسجداً فى مدينة البيرة بالضفة الغربية

اعتدى مستوطنون متطرفون، فجر اليوم الاثنين، على مسجد "البر والإحسان" فى مدينة البيرة، وسط الضفة الغربية المحتلة، وأكدت مصادر محلية أن مستوطنين كتبوا شعارات عنصرية على جدران المسجد مع ساعات الفجر الأولى.

وأشارت المصادر لوكالة "صفا" الفلسطينية إلى أن المستوطنين أضرموا النار فى المسجد ثم لاذوا بالفرار، بينما حاول الأهالى إخماد الحريق قبل وصول طواقم الإطفاء، التى استكملت العملية قبل وصول النيران لباقى أجزاء المسجد.