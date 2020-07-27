"طوارئ" في صحة أسوان وإلغاء الإجازات خلال عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران: قال الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة في أسوان، إنه جرى رفع حالة الطوارئ داخل كافة المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة. وأوضح وكيل الوزارة أنه جرى إلغاء الإجازات للعاملين، وذلك لاستقبال كافة الحالات المرضية المفاجئة التي يتعرض لها المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك. وأضاف "حنفي" أنه يجري تكثيف حملات الرقابة على محلات بيع الأغذية والمطاعم في مختلف المراكز والمدن.

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