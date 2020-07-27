بالصور.. استمرار امتحانات الفرق النهائية بجامعة القاهرة وسط إجراءات احترازية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

تستمر اليوم الاثنين، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية بجامعة القاهرة، لليوم الرابع عشر في كليات الحقوق والهندسة والتربية النوعية والطفولة المبكرة والزراعة والصيدلة والطب والطب البيطري و فرع الخرطوم، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

ويتابع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، بحسب بيان، مع نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات سير عملية الامتحانات بالجامعة يوميًا للاطمئنان على عدم حدوث أي مشكلات من أي نوع، حيث أشرف بنفسه على عملية التنسيق بين جداول الكليات لتفادي الكثافات وتفادي إجراء الامتحانات في خيام وهو الأمر الذي نجحت جامعة القاهرة في القضاء عليه منذ أكثر من 3 سنوات.

وأكد الدكتور محمد الخشت، على عمداء الكليات ضرورة الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات للطلاب، وتقليل الكثافة الطلابية وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة، وتنظيم سير الامتحانات في الكليات بما يحقق الانسيابية والتباعد، والوقاية من العدوى بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.