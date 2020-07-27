الدولار يهوي عالميا مع تعثر خطى التعافي الاقتصادي في أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات:

هوى الدولار عالميا أمام مجموعة عملات، اليوم الاثنين، حيث أبعد تعثر خطى التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة المستثمرين عن عملة الاحتياطي العالمية، مع مراهنة أكبر على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يشير لتحول آخر في توقعاته هذا الأسبوع، وفقا لوكالة رويترز.

ونزلت العملة الأمريكية لأقل مستوى في أربعة أشهر أمام الين الياباني، وأدنى مستوى في 22 شهرا أمام اليورو، وأقل مستوى في خمسة أعوام أمام الفرنك السويسري، بينما سجل الذهب مستوى مرتفعا قياسيا.

ويجتمع مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي الثلاثاء والأربعاء بعدما أظهرت بيانات الأسبوع الماضي تعثر تعافي سوق العمل في الولايات المتحدة.

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وفي حين لا يُنتظر صدور إعلانات مهمة، يتوقع محللون احتمال أن يشرع صانعو السياسات في التمهيد لتحرك آخر في سبتمبر أو الربع الأخير من العام.

وقد يؤكد البنك المركزي الأمريكي التلميحات التي صدرت في الآونة الأخيرة بشأن مزايا تحديد متوسط للتضخم المستهدف مما يتيح إبقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول، وفقا للوكالة.

وارتفع اليورو 0.5% إلى 1.1725 دولار، وزاد الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بنفس الوتيرة، في حين سجل الجنيه الاسترليني والدولار السنغافوري ذروة أربعة أشهر ونصف الشهر.

وسجل الاسترليني 1.2842 دولار، واستقر الدولار الأسترالي عند 0.7134 أمام نظيره الأمريكي، والدولار النيوزيلندي عند 0.6675 دولار أمريكي منخفضا على نحو طفيف عن أعلى مستوياته منذ يناير، بحسب رويترز.