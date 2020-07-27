انتشال جثة طافية على مياه النيل في القناطر الخيرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، اليوم الإثنين، جثة طافية على مياه النيل في القناطر الخيرية، وتبين أنها لشخص في العقد الخامس من العمر، وجرى نقلها إلى مستشفى القناطر الخيرية، تحت تصرف النيابة.

تلقى العميد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات بالقناطر الخيرية، بلاغًا من أحد الصيادين بعثوره على جثة طافية على مياه النيل أمام قرية مرجانة بالبر الشرقي.

وانتقل العقيد محمد غيث مأمور مركز القناطر، والمقدم أسامة مشهور رئيس مباحث المركز، وقوات الإنقاذ، إلى موقع البلاغ، وجرى انتشال الجثة وبمناظرتها تبين أنها لشخص يرتدي ملابسه كاملة، وفي العقد الخامس من العمر ذو شعر أبيض ولحية بيضاء، ولم يُعثر على أي متعلقات شخصية بحيازته، وجرى التحفظ على الجثة في مشرحة مستشفى القناطر الخيرية تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.