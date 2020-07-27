البنك الأهلي يخفض الفائدة 1% على القروض و3% على البطاقات في مبادرة "مايغلاش عليك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال كريم سوس، المدير التنفيذي للتجزئة المصرفية في البنك الأهلي المصري، إن البنك قرر خفض الفائدة 1% على القرض الشخصي ( النقدي)، مع إلغاء المصاريف الإدارية نهائيًا عليه، وأيضا خفض الفائدة 3% على التقسيط من خلال بطاقات الائتمان، بمناسبة إطلاق مبادرة "مايغلاش عليك" لتحفيز الاستهلاك المحلي.

وأطلقت الحكومة أمس الأحد مبادرة لتحفيز الاستهلاك ودعم الإنتاج المحلي، من خلال طرح منتجات بأسعار مخفضة وبالاشتراك مع شركات وتجار بالتعاون مع 4 بنوك الأهلي المصري، ومصر والقاهرة، والتجاري الدولي، بالإضافة إلى بنك ناصر.

وقال سوس لمصراوي، اليوم الاثنين، إن أي عميل سيحصل على قرض شخصي أو التقسيط عبر بطاقات الائتمان من البنك الأهلي سيتمتع بالخفض الجديد في أسعار الفائدة خلال أول 3 شهور من بدء إطلاق المبادرة.

وتراجعت الفائدة على بطاقات الائتمان من 19% إلى 16% متناقصة بعد قرار البنك بخفض الفائدة ليتصدر البنك الأهلي قائمة البنوك في إتاحة أسعار فائدة مميزة على بطاقات الخصم، والقروض الشخصية.

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وتراجعت الفائدة على القروض الشخصية 1% على جميع البرامج المختلفة بالبنك الأهلي سواء بضمان تحويل الراتب أو القسط للموظفين في القطاع الخاص، أو الحكومي، وكذلك على برنامج تمويل أصحاب المهن الحرة.

وكان الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية في البنك الأهلي المصري، قال في تصريحات سابقة لمصراوي، إن البنك يخطط لزيادة محفظة التجزئة إلى 137 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021 مقارنة 100 مليار جنيه نهاية يونيو الماضي.

وسجلت عدد بطاقات الائتمان المعروفة باسم ( الكريدت كارد) في البنك الأهلي المصري زيادة ملحوظة لتصل إلى 1.5 مليون بطاقة، وذلك لتوسع البنك في ميكنة المدفوعات طبقا لاستراتجية المجلس القومي للمدفوعات والبنك المركزي المصري.

وتضمن مبادرة "مايغلاش عليك" عدد من السلع التي تباع بأسعار مخفضة تصل نسبتها 20% في المتوسط، إلى جانب خصم إضافي بنسبة 10% تقدمه الدولة لحاملي البطاقات التموينية بحد أقصى 200 جنيه للفرد و1000 جنيه على البطاقة الواحدة.