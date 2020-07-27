الصحة العالمية تحذر من ارتفاع الإصابات بكورونا في دولة عربية

أطلقت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، تحذيرًا من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بالعراق خلال عيد الأضحى، في حال إقامة التجمعات والزيارات وعدم التقيد بالتباعد الاجتماعي، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
قالت منظمة الصحة العالمية إن العراق لم يخرج بعد من مرحلة الخطر، لكنها أشارت إلى أن عدد الإصابات المسجلة في البلاد يتراجع بسبب الإجراءات الوقائية، وفي حال الاستمرار بهذه الإجراءات ستتم السيطرةعلى الأعداد.
من جهته قال رئيس فريق الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية في العراق، وائل حتاحت، إن "العراق لم يخرج بعد من مرحلة الخطر، ولا يمكن تجنب سيناريو تعرض البلاد لموجة شديدة، إلا بالالتزام باجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكفوف والكمامات للتخفيف من انتشار الفيروس والسيطرة عليه".
وأضاف "حتاحت" في حديث لصحيفة "الصباح" الحكومية، أن "اختفاء الفيروس بشكلكامل ليس كلاماً دقيقاً من الناحية العلمية، وشدة الخطورة تختلف من دولة الى اخرى تبعاً لمدى التقيد بالتعليمات التي سيطرت من خلالها بعض الدول على انتشار الجائحة"، مبيناً أن "عدد الإصابات المسجلة في العراق يتراجع بسبب الإجراءات الوقائية، وفي حال الاستمرار بهذه الإجراءات ستتم السيطرة على الأعداد".
وشدد حتاحت، على "ضرورة التركيز على الحد من الإتصالات بين الناس"، محذراً من "ارتفاع عدد الإصابات في عيد الأضحى في حال عدم التقيد بالتباعد الاجتماعي وإقامة التجمعات والزيارات".
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