فيكتوريا الأسترالية تسجل قفزة قياسية في عدد إصابات كورونا

أعلنت السلطات الأسترالية أن ولاية فيكتوريا سجلت قفزة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، بلغت 532 إصابة جديدة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقال رئيس الوزراء في ولاية فيكتوريا، دان أندروز، إن 6 أشخاص توفوا خلال اليوم الماضي، فيما تم اكتشاف 532 إصابة مؤكدة بالفيروس في الولاية الواقعة جنوب أستراليا، والتي أصبحت بؤرة لتفشي الوباء.

وقد ارتفع عدد الإصابات في هذه الولاية

إلى 8696 حالة مؤكدة.

وأوضح رئيس وزراء الولاية، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن أي شخص تبدوا عليه أعراض المرض لا يمكنه الذهاب إلى العمل، ويتعين عليه إجراء اختبار للكشف عن الفيروس.

وأضاف أن نظام الحجر الصحي لن ينتهي حتى يتوقف الأشخاص الذين يعانون من الأعراض عن الذهاب إلى العمل، مشيرا إلى أنه

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"إذا لم نتعامل بجدية مع هذا الوضع فسوف نستمر في رؤية عدد الإصابات يرتفع بمستويات عالية".

وشددت الولايات الأسترالية، يوم الثلاثاء الماضي، القيود على التنقل، في الوقت الذي تكابد فيه السلطات لاحتواء تفشٍ جديد لفيروس كورونا في جنوب شرق البلاد بدأ يمتد إلى مناطق أخرى.

وأفادت السلطات بأن الحالات النشطة في الولاية ارتفعت إلى ما يقرب من 2000، بعد اكتشاف 270 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي عدد الحالات في أستراليا إلى حوالي 10 آلاف و107 وفيات.



