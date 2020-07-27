كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الصين تسجل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الاثنين، 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي، وهو أكبر عدد للإصابات المحلية بالفيروس منذ مطلع مارس الماضي.

ووفقًا للجنة الصحية الصينية، يضم العدد الجديد 57 حالة عدوى محلية، مشيرة إلى أنه الأكبر منذ السادس من شهر مارس الماضي عندما جرى الإبلاغ عن 75 إصابة.

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وفي بيان للجنة الصحية الصينية، أعلنت فيه أن الإصابات الجديدة تضم 41 حالة بمنطقة شينجيانغ في أقصى غرب الصين، و14 حالة في إقليم لياونينغ بشمال شرق البلاد، وحالتين بإقليم جيلين، بينما ارتبطت الحالات الأربع المتبقية بأشخاص قادمين من الخارج.

وكانت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، ارتفعت في الصين منذ بدء تفشي الوباء إلى 83891 إصابة، ويبقى عدد الوفيات ثابتا عند 4634.