كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر عشرات الجرحى من الشرطة الأمريكية في أعمال شغب بمدينة سياتل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الاثنين، إصابة نحو 60 ضابطًا خلال الاحتجاجات في مدينة سياتل، التي رافقتها أعمال الشغب، وتم اعتقال 47 مشاركا في هذه الاحتجاجات.

وشهدت مدينة سياتل الأمريكية، أكبر احتجاج لحركة (حياة السود مهمة)، منذ أسابيع، على إثر اشتباكات عنيفة بين ناشطين وضباط شرطة اتحاديين في مدينة بورتلاند المجاورة لسياتل.

وأصدرت الشرطة الأمريكية، بيانُا قالت فيه إن "الإصابات بين أفراد الشرطة تتراوح بين كدمات وحروق، وجرى احتجاز 47 شخصا على خلفية الاشتبكات.

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وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة الأمريكية، عن إصابة 59 ضابط شرطة، أحدهم نقل إلى المستشفى.

وكانت الشرطة الأمريكية، نشرت في موقعها على الإنترنت صورا للمصابين في صفوفها، منوهة بأن المتظاهرين ألقوا بالحجارة والزجاجات على أفراد الشرطة.

كما شهدت بورتلاند، كبرى مدن ولاية أوريغون، في الوقت نفسه أيضَا صدامات جديدة ليل الجمعة/ السبت بين متظاهرين والشرطة.