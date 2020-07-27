كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تراجع الإصابات اليومية بفيروس كورونا في الولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الولايات المتحدة، تسجيل 55187 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وهو أدنى عدد إصابات منذ نحو أسبوعين.

وكشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز، أنّ إجمالي الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى 4.229.624 إصابة.

وكان كوفيد-19، تسبب بوفاة 518 شخصا في الولايات المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن هذا المرض في هذه البلاد إلى 146.909 وفيات.

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وهي المرة الأولى في أمريكا، منذ 13 يوليو، التي ينخفض فيها عدد الإصابات الجديدة إلى ما دون 60 ألفا.

بالمقابل فإن حوالى 1.28 مليون مصاب بالفيروس في الولايات المتحدة أُعلن شفاؤهم من مرض كوفيد-19.

وتعد الولايات المتحدة هي، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضررا من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الوفيات أو الإصابات.