حق_العامل_المصري | مغتربٌ في الكويت يُضرب ويصمت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هاجم شخص كويتي شابًا مصريًا في إحدى المتاجر الكويتيّة، وأظهر شريط مصور كيف أقدم المُعتدي على الشاب العامل في المتجر. واتضح أن جدالًا دار بينهما، ثمّ ضرب الكويتي المصري 3 مرات متتالية.

وتفاعلت منصات التواصل الاجتماعي مع الحادثة وعبّر المغردون عن تعاطفهم مع الشاب المصري وأطلقوا وسمًا يحمل اسم #حق_العامل_المصري.

وأجرت منصّة كويتيّة تفاعليّة عبر منصات التواصل الاجتماعي مقابلة مع الشاب المُعتدى عليه.

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وكتب فتحي صبري عبر "تويتر" "اكتر حاجه بتكسر الإنسان هي العجز دا شخص خرج من بيته واتغرب في دوله تانية على أمل انه يبنى مستقبل افضل ليه بس للأسف قابل أشخاص معدومي الضمير والإنسانية أتمنى فعلا ان حق العامل ده ميضعش".

وشارك حساب يحمل اسم إسكندرية الموضوع عبر حسابه في "تويتر" "مواطن كويتي يضرب مواطن مصري في #الكويت ودا لأنه شغال بشرف وأمانه، الشخص الكويتي لا يريد ان يلتزم بدوره فكان جزاء ذلك ا ضرب العامل المصري 3 مرات على وشه بالقلم، لازم حقك يرجع بأي طريقة ننتظر الرد الفوري من #الكويت والتدخل السريع من الخارجية المصرية #حق_العامل_المصري".

وقال محمد أيمن عبر حسابه في "تويتر": "أصل إحنا كمصريين بنفهم في الأصول والله، يعني الشاب المصري المحترم ده مرضاش يهينك قدام مراتك ولا بناتك برغم إنك تطاولت وقمت بالاعتداء عليه وهو شاب وأنت واحد كبير في السن مش هقول راجل طبعًا يعني لو كان مسكك كان كسر عظامك. #حق_العامل_المصري".