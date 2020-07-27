صليب معقوف ورسوم مسيئة على واجهة مسجد في فرنسا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خط مجهولون عبارات وأشكالا مسيئة، بينها صليب معقوف، على واجهة مسجد مدينة أجان في جنوب غرب فرنسا، وفق ما أعلنت مصادر قضائية ومسؤولون محليون.
وشوهت واجهة مسجد مدينة أجان برسوم مسيئة وصليب معقوف رسم باللون الأحمر.
وصرح رئيس جمعية المسلمين في المدينة مسعود ستاتي لفرانس برس أنه تبلغ بالأمر "في ساعات الفجر الأولى بواسطة مارة لاحظوا الرسوم على الواجهة".
وأوضح أنّ مركز شرطة أجان المكلف التحقيق تسلم تسجيلات كاميرات المراقبة.
وقال ستاتي إن هذه التسجيلات تظهر رجلا يدخل باحة المسجد "بعيد منتصف الليل"، موضحا أنها "المرة الأولى التي نشهد فيها هذا النوع من الإساءة".
ودان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان "بأشد العبارات الإساءات غير المقبولة التي استهدفت مسجد أجان". وكتب على تويتر ان "هذه الأعمال الشنيعة تناقض قيَم الجمهورية"، معربا عن تضامنه مع مسلمي أجان.
وقال رئيس المرصد الفرنسي لمناهضة الإسلاموفوبيا عبدالله زكري "هذه الرسوم التي تأتي قبل خمسة أيام من العيد الأضحى تشكل استفزازا وإهانة للمواطنين الفرنسيين المسلمين في أجان، آملا توقيف المرتكبين ومعاقبتهم".
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