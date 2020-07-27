شكرا لقرائتكم خبر عن فجر اليوم.. مستوطنون صهاينة يحرقون مسجداً بالقرب من رام الله (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أحرق مستوطنون صهاينة، فجر اليوم الاثنين، مسجدا في مدينة البيرة قرب رام الله، في أحدث اعتداء للمتطرفين اليهود على دور العبادة التابعة للفلسطينيين.

وذكر مراسل “سكاي نيوز عربية” في رام الله أن الحريق ألحق أضرارا جسيمة في مسجد “البر والإحسان”، كما كتب المستوطنون المتطرفون شعارات عنصرية ضد العرب والفلسطينيين على جدرانه.

وسارع أهالي المدينة إلى إخماد الحريق الذي اندلع بالمسجد، قبل أن تصل فرق الإطفاء إلى المكان، وسط استنكار واسع من السكان لما أقدم عليه المستوطنون.

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وهذه ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها المستوطنون على أماكن مقدسة للفلسطينيين، فقد سبق وأن أتلفوا مقابر للمسلمين وكسروا شواهدها وكتبوا شعارات عنصرية عليها.