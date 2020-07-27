شكرا لقرائتكم خبر عن «سعد الحريري» يحضر جلسة الحكم في جريمة اغتيال والده والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ينوي رئيس الحكومة اللبنانية السابق، سعد الدين الحريري، حضور الجلسة المخصصة لإصدار الحكم في قضية والده، يرافقه عدد من المسؤولين والمتصلين بحوادث الاغتيال التي حصلت في تلك الفترة.

وبحسب “​الشرق الأوسط​” فإن “الحريري”​ سيحضر شخصياً الجلسة المخصصة لإصدار الحكم بقضية والده، إلى جانب النائب ​مروان حمادة​ الذي نجا من محاولة الاغتيال التي استهدفته في عام 2004، وعدد من ذوي الضحايا الذين سقطوا لحظة اغتيال ​رفيق الحريري​ في 2005.