شكرا لقرائتكم خبر عن «سعد الحريري» يحضر جلسة الحكم في جريمة اغتيال والده والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
ينوي رئيس الحكومة اللبنانية السابق، سعد الدين الحريري، حضور الجلسة المخصصة لإصدار الحكم في قضية والده، يرافقه عدد من المسؤولين والمتصلين بحوادث الاغتيال التي حصلت في تلك الفترة.
وبحسب “الشرق الأوسط” فإن “الحريري” سيحضر شخصياً الجلسة المخصصة لإصدار الحكم بقضية والده، إلى جانب النائب مروان حمادة الذي نجا من محاولة الاغتيال التي استهدفته في عام 2004، وعدد من ذوي الضحايا الذين سقطوا لحظة اغتيال رفيق الحريري في 2005.
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