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هونج كونج تقر إجراءات وقائية جديدة وسط موجة تفشي ثالثة

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حظرت هونج كونج اليوم الاثنين تناول الطعام في المطاعم، وسط موجة ثالثة من تفشي فيروس تسببت في مئات من حالات الإصابة الجديدة.

وأفادت قناة "ناو.تي.في" التليفزيونية في هونج كونج بأن الإجراءات الجديدة، التي أقرها المجلس التنفيذي في اجتماع استثنائي، تفرض أيضا ارتداء أقنعة الوجه في جميع الأماكن العامة، سواء في الأماكن المفتوحة أو المغلقة.

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وسوف تدخل الإجراءات حيز التنفيذ بعد غد الأربعاء.

وأفادت صحيفة "مينج باو" بأن هونج كونج سجلت ما يقرب من 140 حالة إصابة جديدة بكورونا اليوم الاثنين، وحالة الوفاة العشرين المرتبطة بالفيروس.

وألقى خبراء الصحة باللوم في عودة ظهور كورونا على مجموعة من الثغرات التي شهدت إعفاء الآلاف من أفراد الطواقم البحرية والجوية والمسافرين من رجال الأعمال من البر الرئيسي للصين من الفحص والحجر الصحي.

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