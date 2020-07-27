وفاة آمر فوج في شرطة الطاقة جراء إصابته بفايروس كورونا

وقال مصدر طبي في حديث لـ الخليج 365، إن "العميد زكي يحيى علوات، آمر فوج شرطة نفط ميسان المنسوب إلى شرطة الطاقة، توفي صباح اليوم الاثنين".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "وفاة العميد علوات جاءت نتيجة الإصابة بفيروس كورونا".

