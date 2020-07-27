تكليف علي محسن هاشم مديراً عاماً لشركة الخطوط الجوية العراقية بالوكالة

أفاد مصدر مطلع، الاثنين، بتكليف علي محسن هاشم بمهام مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية وكالة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم تكليف علي محسن هاشم بمهام مدير علم شركة الخطوط الجوية العراقية/ وكالة". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم كذلك إعفاء مناف عبد المنعم من مهام مدير عام ومعاون مدير الشركة".



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