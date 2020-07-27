السعودية: اكتمال تمديد فترة صلاحية تأشيرات الزيارة للوافدين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت المديرية العامة للجوازات في السعودية، اليوم الاثنين، إن تمديد فترة صلاحية "تأشيرات الزيارة" الخاصة بالوافدين المتواجدين في المملكة، قد اكتمل دون دفع رسوم.



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وأضافت المديرية عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنه جرى "اكتمال تمديد صلاحية مدة "تأشيرات الزيارة" آلياً للوافدين المتواجدين داخل المملكة، التي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، وذلك بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني، ولمدة 3 أشهر دون مقابل.

كانت مديرية الجوازات السعودية قد أعلنت في 10 يوليو الجاري عن الفئات المشمولة بالإعفاء من الرسوم، وهم: المقيمون داخل المملكة الذين حصلوا على تأشيرة خروج وعودة أو تأشيرة خروج نهائي، لكنهم لم يستفيدوا منها، وبجانب الوافدين الذين قدموا إلى السعودية من خلال تأشيرة زيارة، ولديهم رغبة في المغادرة دون التمكن من ذلك.