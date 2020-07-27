شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 555 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البرازيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت وزارة الصحة في البرازيل امس الأحد إنه تم تسجيل 555 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مع تسجيل 24578 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.



ويبلغ إجمالي الوفيات بالفيروس في البرازيل حتى الآن 87004 في حين بلغ إجمالي الإصابات مليونين و419091 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 555 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البرازيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.