منع التنقل من أو إلى بعض المدن.. وزارة التربية الوطنية تعفي الأساتذة والموظفين من توقيع محاضر الخروج

وجاء في بلاغ للوزارة أنه على ” إثر البلاغ المشترك الصادر عن وزارة الداخلية ووزارة الصحة يوم الأحد 26 يوليوز 2020 والقاضي بمنع التنقل من أو إلى بعض المدن، وتفاديا لتنقل بعض الأساتذة والموظفين من أجل توقيع محاضر الخروج في هذه الظرفية الاستثنائية، واستنادا إلى مقتضيات المراسلة الوزارية رقم 20/488، تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنه قد تقرر، بصفة استثنائية، إعفاء الأساتذة والموظفين المطالبين بالتنقل إلى هذه المدن أو من هذه المدن إلى مدن أخرى من أجل توقيع محاضر الخروج، من القيام بهذه العملية بشكل حضوري، وذلك شريطة ربط الاتصال برؤسائهم في العمل لاطلاعهم على وضعيتهم”.
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