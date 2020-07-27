مواجهات واعتقالات بالضفة والعيسوية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حلمة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية وبلدة العيسوية، تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما اندلعت مواجهات في بعض المناطق بين الشبان وجنود الاحتلال.
في محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة السموع جنوب الخليل المواطنين، عيسى محمد موسى الحوامدة، ومحمد إبراهيم محمد الحوامدة، بعد أن داهمت منزليهما.
كما نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بيت أمر وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها.
واعتقلت قوات الاحتلال في ساعات متأخرة من الليل شابين من بلدة العيسوية، وشاب من مدينة نابلس.
وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين نديم الصفدي ونور محيسن من بلدة العيسوية.
واقتحمت قوة من الاحتلال البلدة حيث اندلعت مواجهات مع العشرات من الشبان الذين رشقوا الجنود بالحجارة والزجاجات الفارغة.
وشهدت منطقة باب العامود بالقدس القديمة مناوشات بين العديد من الشبان وقوات الاحتلال.
وفي منطقة باب الساهرة احتجز جنود الاحتلال الشبان، وحرروا غرامات مالية بحقهم بحجة عدم ارتداء الكمامات.
واعتقلت قوة عسكرية خاصة شابا فلسطينيا قرب شارع روجيب قضاء نابلس، وانسحبت القوة من المكان باتجاه حاجز عورتا.
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