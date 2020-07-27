اعتقال إمام مسجد حسن بيك في يافا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة إمام مسجد حسن بيك في مدينة يافا، الشيخ د. أحمد أبو عجوة، وذلك أثناء تواجده في المسجد لأداء الصلاة، فجر اليوم الاثنين.
واقتاد أفراد الشرطة الشيخ أبو عجوة للتحقيق بادعاء الاعتداء على عناصر الشرطة وإهانتهم، والقيام بتصرفات من شأنها إثارة الشغب والإخلال بالنظام العام.
وجاء اعتقال إمام مسجد حسن بيك على خلفية الاحتجاجات ضد تجريف مقبرة الإسعاف الإسلامية من قبل بلدية تل أبيب، وذلك بهدف بناء مبنى للمشردين على أرضها، والتي التي شهدتها يافا، مؤخرا.
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