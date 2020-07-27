إصابتان في حادث طرق داخل محطة وقود قرب عرعرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخصان بجروح متفاوتة في حادث طرق ذاتي وقع في محطة وقود "سونول" بالقرب من قرية عرعرة بمحاذاة شارع رقم 65، منتصف ليل الأحد- الاثنين.
وقدمت الطواقم الطبية التي استُدعيت إلى مكان الحادث، العلاجات الأولية للمصابين، وتم نقلهما إلى مستشفى "هيلل يافه" في مدينة الخضيرة لاستكمال العلاج.
وحضر طاقم مختص من أجل العمل على إزالة الوقود في المكان. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.
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