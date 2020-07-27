اخبار العالم

51 ألف فحص فيروس كورونا و554 حالة شفاء بالامارات

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 51 ألف فحص فيروس و554 حالة شفاء بالامارات والان مع التفاصيل

الإثنين 27 يوليه 2020

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية إجراءها أكثر من 51,000 فحص كورونا جديد خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

 

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 554 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 52,182.

Advertisements

 

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 351 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 58,913 حالة.

 

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 344 حالة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 51 ألف فحص فيروس كورونا و554 حالة شفاء بالامارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا