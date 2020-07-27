- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل أعلى زيادة منذ منتصف أبريل اصابات بكورونا والان مع التفاصيل
الإثنين 27 يوليه 2020
أعلنت الصين، الإثنين، تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة الماضية، في أكبر زيادة يوميّة منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، بعد ظهور بؤر عدوى في ثلاث مناطق مما أثار مخاوف من موجة جديدة.
وقالت لجنة الصحة الوطنية إن من بين الإصابات،41 إصابة أحصِيت في منطقة شينجيانج بشمال غرب البلاد، حيث سجل منذ منتصف يوليو/تموز الجاري تفشّ للفيروس في أورومتشي عاصمة المنطقة.
وسجلت 14 إصابة في لياونينغ شمال شرق البلاد، فيما ظهرت حاليا بؤرة لتفشي الفيروس في مدينة داليان الساحلية التي تستضيف منذ نهاية الأسبوع الماضي نصف مباريات البطولة الوطنية لكرة القدم.
وفي إقليم جيلين شمال شرق الصين، المجاور لكوريا الشماليّة، فأعلن من جهته تسجيل حالتَي إصابة محليتين.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تسجل أعلى زيادة منذ منتصف أبريل اصابات بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.