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شكرا لقرائتكم خبر عن الكعبي: الإمارات تصدرت مشهد الإنسانية وعطاؤها شمل المحتاجين في دول العالم خلال كورونا والان مع التفاصيل
الإثنين 27 يوليه 2020
أكد وكيل دائرة الصحة في أبوظبي، جمال محمد الكعبي، أن «المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح (كوفيد-19) إنجاز جديد لدولة الإمارات التي لا تعرف المستحيل»، منوهاً بنهجها الإنساني الذي تسير عليه منذ تأسيسها.
وقال الكعبي في تصريحات صحفية: «إننا على يقين بأن كل من يسكن هذه الأرض الطيبة يشعر بالمسؤولية تجاه العالم أجمع، ولن يتردد في المشاركة والتطوع في هذه المرحلة من التجارب السريرية بهدف الوصول إلى نتائج مرضية، آملين أن تكلل التجارب بالنجاح، لنحقق معاً انتصاراً ضد فيروس كوفيد-19، ونسهم في إيجاد اللقاح لأجل الإنسانية».
وأشار إلى أن الإمارات تصدرت مشهد الإنسانية منذ بداية الفيروس، وامتد عطاؤها ليشمل المحتاجين في مختلف دول العالم.
وأضاف: «اليوم تلمع دولة الإمارات في سماء الإنسانية، بعدما سجلت علامة فارقة في مسيرة التصدي لفيروس (كوفيد-19) بدعمها التجارب السريرية، ليرى اللقاح النور وتستفيد منه البشرية كلها».
وأكد الكعبي أن وطن الإنسانية استحق شرف احتضان التجارب السريرية للقاح المنتظر.
وقال: «طموحنا عالٍ في أن تنتصر البشرية في أقرب وقت على هذا التحدي، وتنعم بالصحة والخير».
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