شكرا لقرائتكم خبر عن "مدني مكة" يحذر من أمطار ورياح تؤدي لجريان السيول والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت المديرية أن التنبيه المتقدم الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تودي إلى جريان السيول وتدني في مدى الرؤية وذلك على كلاً من المحافظات التالية: أضم - الجموم - الخرمة - الطائف - العاصمة المقدسة - العرضيات - الكامل - المويه - تربه - خليص - عرفات - مزدلفه - ميسان، اعتبارا من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 21:00 مساءا لهذا اليوم الاثنين الموافق 1441/12/6 هـ.
ودعت إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.
وتهيب مديرية الدفاع المدني بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول اثناء هطول الأمطار والبقاء في اقرب منطقة أمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم متمنين السلامة للجميع.
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