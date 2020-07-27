ارتفعت أسعار الذهب، الاثنين، في أسواق السلع إلى أكثر من 1930 دولاراً للأونصة بعد تصاعد التوترات بين أميركا والصين على أثر إغلاق قنصليتين إحداهما صينية والأخرى أميركية.

إذ صعدت أسعار الذهب بنحو 1.6%، إي بأكثر من 30 دولاراً، ليصل سعر الأونصة إلى حوالي 1931 دولاراً. هذا وعزز صعود الذهب انتهاج البنوك المركزية للمزيد من سياسات التحفيز الاقتصادي وتلاقب الأسواق لاجتماع الفدرالي الأميركي هذا الأسبوع.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت أسعار الفضة بنحو 6% إلى حوالي 24 دولاراً للأونصة، في حين ارتفع البلاديوم بـ 1.2% إلى حوالي 2245.5 دولار للأونصة، في حين ارتفع البلاتين بحوالي 2.45% إلى أكثر من 937.4 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت أسعار الفضة بنحو 6% إلى حوالي 24 دولاراً للأونصة، في حين ارتفع البلاديوم بـ 1.2% إلى حوالي 2245.5 دولار للأونصة، في حين ارتفع البلاتين بحوالي 2.45% إلى أكثر من 937.4 دولار للأونصة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الذهب ترتفع بـ 1.6% إلى أكثر من 1930 دولاراً للأونصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.