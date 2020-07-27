فريق علي عدنان يودع منافسات الدوري الأميركي MLS

2020-07-27 | 07:55
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ودع فانكوفر وايتكابس الكندي، منافسات الدوري الأميركي MLS بعد خسارته امام سبورتنج كانساس سيتي بركلات الترجيح.
وشارك نجم المنتخب الوطني العراقي علي عدنان اساسياً مع وايتكابس في المباراة، لكنه لم ينفذ أي ركلة من ركلات الجزاء، حيث حصل على تقييم 6.9.
وفيما يلي ارقام عدنان في المباراة:
التسديدات: 1.
نسبة الاستحواذ: 4.2%.
نسبة التمريرات الناجحة: 50%.
الالتحامات الهوائية الناجحة: 4.
التدخلات الناجحة: 1.
تنفيذ الركنيات: 4.
الكرات الخاسرة: 2.
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