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فريق علي عدنان يودع منافسات الدوري الأميركي MLS

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2020-07-27 | 07:55

فريق علي عدنان يودع منافسات الدوري الأميركي MLS

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ودع فانكوفر وايتكابس الكندي، منافسات الدوري الأميركي MLS بعد خسارته امام سبورتنج كانساس سيتي بركلات الترجيح.
المباراة أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات دور الـ16 من المسابقة، انتهى وقتها الأصلي بالتعادل السلبي من دون اهدافن ليلجأ الفريقان الى ركلات الترجيح التي ابتسمت لكانساس سيتي بنتيجة 3-1.

وشارك نجم المنتخب الوطني العراقي علي عدنان اساسياً مع وايتكابس في المباراة، لكنه لم ينفذ أي ركلة من ركلات الجزاء، حيث حصل على تقييم 6.9.


وفيما يلي ارقام عدنان في المباراة:

التسديدات: 1.

نسبة الاستحواذ: 4.2%.

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نسبة التمريرات الناجحة: 50%.

الالتحامات الهوائية الناجحة: 4.

التدخلات الناجحة: 1.

تنفيذ الركنيات: 4.

الكرات الخاسرة: 2.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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