تسجيل أكبر عدد إصابات بفايروس كورونا منذ آذار في الصين

وذكرت اللجنة أن العدد الجديد يضم 57 حالة عدوى محلية، مشيرة إلى أنه الأكبر منذ السادس من شهر مارس الماضي عندما جرى الإبلاغ عن 75 إصابة، بحسب "روسيا اليوم".

وأضافت اللجنة في بيان أن الإصابات الجديدة تضم 41 حالة بمنطقة شينجيانغ في أقصى غرب الصين، و14 حالة في إقليم لياونينغ بشمال شرق البلاد، وحالتين بإقليم جيلين، بينما ارتبطت الحالات الأربع المتبقية بأشخاص قادمين من الخارج.



وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الصين منذ بدء تفشي الوباء إلى 83891 إصابة، ويبقى عدد الوفيات ثابتا عند 4634.