أعلنت نقابة القنانين العراقيين، الاثنين، وفاة الفنان والشاعر صباح الهلالي عن عمر يناهز 51 عاماً. وقالت النقابة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنان الشاعر صباح الهلالي والذي وافته المنية فجر هذا اليوم سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان".



وأضافت النقابة في بيانها، أن "الفنان الراحل صباح الهلالي من مواليد بغداد 1969 قدم العديد من الأعمال الفنية في المسرح والفنون الشعبية والشعر الغنائي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الشاعر صباح الهلالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.