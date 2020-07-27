الصين تسجل أعلى زيادة منذ منتصف أبريل اصابات بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الصين، الإثنين، تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة الماضية، في أكبر زيادة يوميّة منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، بعد ظهور بؤر عدوى في ثلاث مناطق مما أثار مخاوف من موجة جديدة.



وقالت لجنة الصحة الوطنية إن من بين الإصابات،41 إصابة أحصِيت في منطقة شينجيانج بشمال غرب البلاد، حيث سجل منذ منتصف يوليو/تموز الجاري تفشّ للفيروس في أورومتشي عاصمة المنطقة.

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وسجلت 14 إصابة في لياونينغ شمال شرق البلاد، فيما ظهرت حاليا بؤرة لتفشي الفيروس في مدينة داليان الساحلية التي تستضيف منذ نهاية الأسبوع الماضي نصف مباريات البطولة الوطنية لكرة القدم.

وفي إقليم جيلين شمال شرق الصين، المجاور لكوريا الشماليّة، فأعلن من جهته تسجيل حالتَي إصابة محليتين.