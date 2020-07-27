دولة الإمارات تؤسس فقه التعامل الإنساني مع الظروف والتفاعل مع الأحداث بإيجابية لدول العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

ما تقدمه دولة الإمارات سيسجله التاريخ بأحرف من نور في صفحاته الخالدة، مكللة بالإشادات وشهادات التقدير التي تلقتها من العديد من قادة الدول والجهات والمنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية التي أشادت بجهود الإمارات وقيادتها في التصدي لوباء كورونا.



وكانت دولة الإمارات قد أطلقت جسراً جوياً دولياً لتوفير خط للإمدادات الصحية والإنسانية، ويمثل هذا الجسر الجوي مساهمة كبرى في خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية العالمية لمكافحة الجائحة.

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ففي كل أزمة تمر بها البشرية، يكون للإمارات بصمة عطاء فيها، وقصب السبق بالوقوف إلى جانب كل محتاج، أينما كان من خلال نهج ثابت ومبدأ راسخ، وقد وضعت جائحة كورونا الدولة في مقدمة الدول التي تصدت لهذه الأزمة بكفاءة عالية، جعلت منها نموذجاً يحتذى عالمياً وهو ما يجسده عدد فحوصات كورونا التي يتم إجراؤها بشكل يومي.

أثبتت الإمارات أنّه من بين ركام حالة الذعر والفوضى التي أصابت العالم جراء الوباء، يمكن أن تنبت زهرة وإشراقة جديدة تعيد البسمة للمتضررين والمعوزين، من خلال ينبوع الخير الذي لا يتوقف لصالح البشر، ترسيخاً لقيم الإنسانية الجامعة، إذ أسست فقه التعامل الإنساني مع الظروف والتفاعل مع الأحداث بإيجابية.

الإمارات.. رصيد لا ينضب في كافة مجالات البذل والعطاء.. حيث تناغمت مسيرة الخير مع قراءة فاحصة دقيقة لكل مكونات الاهتمام بالبشر وأولوياتهم، وقد أعطت العالم دروساً في الإنسانية في تعاملها مع هذه الجائحة حفاظاً على أرواح البشر من دون أي تمييز في الدين واللون والعرق.